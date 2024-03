Sanità: Cgil-Fp-Spi Roma, Rocca coinvolga sindacati su delocalizzazione Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati Cgil, Fp Cgil e Spi Cgil Rieti Roma Est Valle Aniene fanno sapere di essere venuti a conoscenza soltanto tramite stampa, della decisione assunta dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di delocalizzare il Policlinico Umberto I. È quanto si legge in una nota del sindacato. "Ancora non è chiaro esattamente dove sorgerà, secondo il presidente del Lazio, la nuova struttura; da quanto abbiamo appreso dovrebbe essere realizzata nel quartiere Pietralata, nel quale già insiste l'ospedale Sandro Pertini e nel quale sarà edificato il nuovo stadio della Roma - prosegue la nota -. Tale decisione, sempre secondo le dichiarazioni del presidente, è stata condivisa con il rettore dell'Università Sapienza e ancora non è chiara la posizione del sindaco di Roma Gualtieri sul tema. Peccato che in tutta questa discussione, le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici, diretti e indiretti, e i diritti dei cittadini e cittadine, non siano stati coinvolti né tanto meno interpellati". (segue) (Rer)