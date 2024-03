Sanità: Cgil-Fp-Spi Roma, Rocca coinvolga sindacati su delocalizzazione Umberto I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati quindi "esprimono una forte preoccupazione su quattro punti centrali - si legge ancora nella nota -. Il primo: quanto costerebbe in termini economici la realizzazione del nuovo Policlinico, fermo restando che esiste già un progetto di ristrutturazione e riqualificazione con risorse già stanziate dai governi precedenti dell'attuale Policlinico. Secondo: nel quadrante individuato insiste l'ospedale Sandro Pertini, in sofferenza cronica e negli ultimi mesi allo stremo, causa chiusura ospedale di Tivoli. Terzo: la sostenibilità ambientale, la messa in sicurezza di chi in quel quadrante ci abita e ci lavora. Quarto: il periodo che occorrerà per la realizzazione della nuova struttura e quindi il rischio di abbandono e degrado dell'attuale Policlinico con il conseguente venir meno dell'assistenza sanitaria alla comunità". (Rer)