Pakistan: Belucistan, Sarfraz Bugti del Ppp eletto capo del governo provinciale

- L’Assemblea legislativa della provincia pachistana del Belucistan ha eletto come capo del governo provinciale Sarfraz Bugti del Partito popolare pachistano (Ppp). Bugti è stato eletto con 41 voti senza oppositori. Allo stesso modo l’aula aveva precedentemente eletto senza contesa il suo presidente, Abdul Khaliq Achakzai, candidato della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N), e il vice Ghazala Gola, del Ppp. L’Assemblea del Belucistan si è insediata il 28 febbraio, dopo le elezioni dell’8 febbraio, tenutesi contestualmente a quelle delle altre assemblee provinciali e dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento centrale. L’elezione del capo del governo poggia su un accordo tra Ppp e Lega musulmana. L’Assemblea del Belucistan conta 65 membri, di cui 51 eletti con sistema maggioritario uninominale. I rimanenti seggi – undici riservati alle donne e tre ai non musulmani – vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. I risultati del Belucistan, dove c’è una situazione piuttosto frammentata, sono stati gli ultimi a essere dichiarati dalla Commissione elettorale. Su 51 seggi, undici ciascuno sono stati assegnati al Partito popolare pachistano e a Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (Jui-F), dieci alla Lega musulmana e i rimanenti a forze politiche minori. (segue) (Inn)