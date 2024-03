Iran: media, affluenza alle elezioni intorno al 40 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta delle prime elezioni dallo scoppio delle proteste per la morte di Mahsa Amini per mano della polizia religiosa iraniana, avvenuta nel settembre 2022. In questi mesi il governo iraniano ha registrato un calo di consensi come mai si era visto in precedenza nella storia del Paese. Secondo la società di analisi e consulenza statunitense Gallup, il 52 per cento della popolazione disapprova la propria leadership, sia per come è stata gestita la crisi economica e sanitaria derivata dal Covid-19, sia per le posizioni assunte a livello internazionale. Gli iraniani – secondo Gallup - hanno espresso forte dissenso per la decisione del governo di sostenere la Russia nel conflitto in Ucraina e per le crescenti tensioni con l'occidente in relazione allo sviluppo del programma nucleare. I dati relativi alle precedenti elezioni parlamentari, tenutesi nel 2020, avevano già indicato un calo di affluenza e interesse dei cittadini nella vita politica del Paese. Se confermata, l’attuale affluenza del 40 per cento è comunque superiore alle previsioni della vigilia, dal momento che l'emittente "Iran International" legata all'opposizione prevedeva un’affluenza che oscillava tra il 15 e il 30 per cento. (Res)