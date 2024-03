Italia-Usa: Meloni vede Biden, focus su G7, sfide globali e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nell’ambito della sua missione negli Usa e in Canada per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7. Il colloquio, si legge nella nota di Palazzo Chigi, ha rappresentato una occasione per fare il punto “sull’eccezionale stato delle relazioni bilaterali”, nel solco della dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’incontro avvenuto lo scorso luglio. La discussuone ha messo in luce gli approcci condivisi alle più pressanti sfide globali. Le parti hanno ribadito la “comune difesa dell’ordine internazionale basato sulle regole”, con riferimento all’aggressione russa contro l’Ucraina. (segue) (Was)