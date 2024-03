Italia-Usa: Meloni vede Biden, focus su G7, sfide globali e migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quest’ultimo punto, da parte italiana è stata presentata una iniziativa per una coalizione internazionale contro i trafficanti di esseri umani. Sul piano bilaterale, infine, i due leader hanno constatato con soddisfazione che lo scorso anno l’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti ha raggiunto il suo massimo storico, con un volume di 102 miliardi di dollari, convenendo di poter raggiungere risultati “ancora più ambiziosi”. Durante l’incontro, la premier ha anche ringraziato le istituzioni statunitensi per avere concesso l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. (Was)