Business news: Spagna, a febbraio stanziati 12,6 miliardi di euro per pagamento pensioni

- A febbraio la Previdenza sociale spagnola ha stanziato 12,6 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 6,2 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2023. Il ministero dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni stima che la spesa pensionistica si sia attestata all'11,5 per cento del Pil negli ultimi dodici mesi, ma al di sotto dei dati del 2022 (11,7 per cento del Pil), del 2021 (12,1 per cento del Pil) e del 2020 (12,4 per cento del Pil). A febbraio di quest'anno sono state erogate nel complesso 10.128.762 pensioni contributive, l'1,2 per cento in più rispetto ad un anno fa. A seguito dell'aumento delle pensioni in linea con l'inflazione applicato dal governo spagnolo dall'inizio dell'anno, la pensione media è aumentata del 4,8 per cento su base annua raggiungendo i 1.437,1 euro al mese. (Spm)