Business news: Regno Unito, inflazione generi alimentari scesa al 5 per cento a febbraio

- L'inflazione sui generi alimentari nel Regno Unito è scesa al 5 per cento questo mese, in calo rispetto al 6,1 per cento di gennaio e al tasso più basso da maggio 2022. È quanto emerge dai dati del Consorzio dei commercianti britannici (Brc), secondo cui i numeri odierni alimentano le speranze che l'inflazione complessiva continuerà a diminuire a febbraio dopo essere rimasta invariata al 4 per cento a gennaio. L'amministratrice delegata di Brc, Helen Dickinson, ha spiegato che il rallentamento è stato causato "dalla riduzione dei costi di produzione di energia e fertilizzanti mentre i rivenditori hanno gareggiato ferocemente per mantenere bassi i prezzi". (Rel)