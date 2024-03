Business news: Air France-Klm, nel 2023 ricavi a 30 miliardi di euro (+14 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 air France-Klm ha registrato ricavi record in aumento del 14 per cento, 30 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo franco-olandese. L'utile netto è stato di 934 milioni di euro. Il coefficiente di riempimento degli aere è aumentato di 3,3 punti arrivando all'87,3 per cento. "Nel 2023 abbiamo mantenuto i nostri impegni realizzando delle solide performance operative e finanziarie", ha detto nel comunicato Benjamin Smith, direttore generale di air France Klm. (Frp)