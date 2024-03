Business news: Spagna, nel 2023 per Grifols utile di 59,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l'azienda farmaceutica spagnola Grifols ha ottenuto un utile di 59,3 milioni di euro nel 2023, il 71,5 per cento in meno rispetto ai 208,3 milioni di euro registrati nell'anno precedente. Il margine operativo lordo è stato pari a 1,4 miliardi di euro, il 22,4 per cento superiore alle previsioni. Per quest'anno il gruppo prevede una crescita dei ricavi di oltre il 7 per cento, trainata da Biopharma, e un Ebitda di oltre 1,8 miliardi di euro. (Spm)