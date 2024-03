Business news: la tedesca Mtu per la prima volta in perdita nella sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca Mtu Aero Engines, specializzata nella produzione di motori di aerei, ha registrato nel 2023 la prima perdita nei suoi novant'anni di storia. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", il passivo è di 97 milioni di euro dopo un utile netto di 333 milioni di euro nel 2022. La perdita è dovuta al miliardo di euro stanziati per il richiamo di circa tremila motori, sospettati di essere difettosi. A ogni modo, Mtu ha raggiunto i suoi obiettivi: il fatturato adeguato al richiamo è aumentato dell'19 per cento a 6,3 miliardi di euro. Allo stesso tempo, l'utile rettificato prima degli interessi e delle imposte (Ebit) è cresciuto del 25 per cento a 818 milioni di euro. L'azienda aveva come obiettivi un fatturato compreso tra 6,1 e 6,3 miliardi di euro e un Ebit di poco superiore agli 800 milioni di euro. (Geb)