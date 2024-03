Business news: Spagna, nel 2023 per Ohla utile di 5,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l'impresa di costruzioni spagnola Ohla ha registrato un utile di 5,5 milioni di euro, a fronte di 96,8 milioni di euro di perdite dell'anno precedente. Il fatturato di Ohla ha raggiunto i 3,1 miliardi di euro, con un incremento del 9,3 per cento su base annua. Il 33,7 per cento delle entrate della società proviene dal Nord America, il 45,7 per cento dall'Europa ed il 19,6 per cento dall'America Latina. Sul fronte finanziario, Ohla ha chiuso il 2023 con una posizione di liquidità totale di 814,9 milioni di euro, che si confronta positivamente con i 701,7 milioni di euro alla fine del 2022. L'azienda ha annunciato di voler incrementare la propria area di concessioni, dopo aver rafforzato questa linea di attività con l'aggiudicazione di vari progetti in Cile, Colombia e Spagna. (Spm)