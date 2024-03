Business news: Spagna, in 2023 per Tecnicas Reunidas utile di 59,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l'azienda di infrastrutture spagnola Tecnica Reunidas ha registrato un utile di 59,7 milioni di euro a fronte di perdite per 34,5 milioni di euro registrate nel 2022. Il fatturato della società ha raggiunto i 4,1 miliardi di euro con un calo del 2 per cento su base annua, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è più che quintuplicato attestandosi a 182,5 milioni di euro. Alla fine del 2023, il portafoglio ordini di Tecnicas Reunidas è stato pari a 11,4 miliardi di euro e le attuali previsioni dell'azienda per il 2024 prevedono un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro. (Spm)