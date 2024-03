Business news: Repubblica Ceca, nel 2023 l’utile netto di Ceska sporitelna è diminuito del 7,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l’utile netto della banca Ceska sporitelna è stato pari a 18,6 miliardi di corone (oltre 730 milioni di euro), in calo del 7,7 per cento anno su anno. Lo ha reso noto la banca ceca all’agenzia di stampa “Ctk”. I ricavi operativi sono stati pari a 48,4 miliardi di corone (1,9 miliardi di euro), in calo del 3 per cento. I costi operativi sono aumentati dell’8,5 per cento (23,1 miliardi di corone; oltre 910 milioni di euro) soprattutto a causa dei costi legati al personale. L’utile operativo è dunque diminuito a 25,2 miliardi di corone (oltre 990 milioni di euro), diminuendo dell’11,6 per cento. (Vap)