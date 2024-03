Iran: media, affluenza alle elezioni intorno al 40 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Iran si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Majlis-e Shora-ye Islami, l'Assemblea consultiva islamica che corrisponde al parlamento, e dell’Assemblea degli esperti (Majlis-e Khebregan), che si occupa di nominare la guida suprema. Il parlamento conta 290 seggi e resterà in carica per quattro anni, mentre l’Assemblea degli esperti, che conta 88 religiosi eletti a suffragio universale, ogni otto anni. Secondo l’analista geopolitico di origini iraniane, Nima Baheli, il meccanismo di selezione previsto per l’elezione dell’Assemblea degli esperti ha di fatto garantito una futura maggioranza conservatrice, eventualità porterà a scegliere la prossima guida suprema in continuità con la leadership attuale. (segue) (Res)