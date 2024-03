Italia-Canada: Meloni atterrata a Toronto, domani incontro con Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all'aeroporto Pearson di Toronto, in Canada, per la seconda tappa della sua missione in Nord America, organizzata per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7. La premier, arrivata da Washington dopo un colloquio alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden, è stata accolta dall’ambasciatore italiano, Andrea Ferrari, e da Filomena Tassi, di origine italiana e responsabile dell’agenzia federale canadese per lo sviluppo economico dell’Ontario meridionale. La presidente incontrerà domani il primo ministro canadese, Justin Trudeau. (Was)