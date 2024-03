Usa-Italia: Biden vede Meloni, focus su G7, Ucraina e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Washington la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parti, riferisce una nota della Casa Bianca, hanno discusso le priorità della presidenza di turno italiana del G7, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, al tema dello sviluppo sostenibile, alla sicurezza alimentare ed energetica, alla gestione dei flussi migratori e alla cooperazione nel campo dell’intelligenza artificiale. I due leader hanno ribadito il sostegno a Kiev, alla luce dell’aggressione russa, e Biden ha ringraziato le autorità italiane “per la leadership nel G7 e in Europa per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina”. Al centro del colloquio anche la crisi in Medio Oriente, alla luce del conflitto nella Striscia di Gaza. I leader hanno ribadito la necessità di evitare una escalation regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Entrambi hanno riaffermato di sostenere il diritto di Israele all’autodifesa, nel rispetto delle norme internazionali, e sottolineato la necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese. (Was)