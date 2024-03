Business news: Spagna, nel 2023 per Naturgy utile di 1,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l'azienda energetica spagnola Naturgy ha registrato un utile di 1,9 miliardi di euro, il 20,4 per cento in più rispetto all'anno precedente, nonostante la normalizzazione dei prezzi dell'energia e il contesto di alta volatilità. Come riporta il quotidiano "Cinco Dias", il debito di Naturgy è, invece, rimasto invariato a 12 miliardi di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto dell'11 per cento, raggiungendo i 5,4 miliardi di euro. Nel settore delle energie rinnovabili, la capacità installata del gruppo è aumentata di un gigawatt (GW) nel corso del 2023, raggiungendo una capacità totale di 6,5 GW. L'azienda ha continuato a crescere nell'ambito della sua strategia in Spagna, Australia e Stati Uniti. La società ha sottolineato che questi solidi risultati e la generazione di cassa hanno sostenuto il "significativo aumento degli investimenti", rispettando l'impegno di distribuzione dei dividendi e mantenendo stabili i livelli di indebitamento netto. (Spm)