Business news: Spagna, nel 2023 per Naturgy utile di 1,9 miliardi di euro

- Nel 2023 l'azienda energetica spagnola Naturgy ha ottenuto un utile di 1,9 miliardi di euro, il 20,4 per cento in più rispetto a 1,6 miliardi di euro dell'anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) di Naturgy ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro nel 2023 con un incremento del 10,5 per cento su base annua mantenendo un mix equilibrato tra attività regolamentate e liberalizzate, che rappresentano rispettivamente il 47 e il 53 per cento dell'Ebitda. I ricavi per il 2023 sono stati pari a 22,6 miliardi di euro, mentre il debito netto mantiene una significativa riserva di liquidità, con 9,2 miliardi di euro in contanti ed equivalenti e linee di credito non utilizzate alla fine dello scorso anno. Naturgy, la principale azienda di gas e la terza più grande azienda elettrica della Spagna, ha sottolineato che questi solidi risultati e la generazione di cassa hanno sostenuto il significativo aumento degli investimenti, rispettando al contempo l'impegno sui dividendi e mantenendo stabili i livelli di indebitamento netto. (Spm)