Business news: Spagna, nel 2023 per Ferrovial utile di 460 milioni di euro

- Nel 2023, l'azienda di costruzioni spagnola Ferrovial ha registrato un utile di 460 milioni di euro rispetto ai 186 milioni di euro del 2022. Il fatturato totale della società è stato pari a 8,5 miliardi di euro, il 13,2 per cento in più rispetto all'anno precedente, grazie alle concessioni autostradali negli Stati Uniti e in Canada. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 991 milioni di euro, il 40,6 per cento in più rispetto al 2022. La divisione aeroporti ha registrato una crescita del traffico in tutti i suoi asset, con Londra Heathrow in testa, che ha accolto 79,2 milioni di passeggeri, il terzo dato più alto della sua storia, con un incremento del 28,6 per cento rispetto all'anno precedente. La divisione costruzioni ha ottenuto un fatturato di 7 miliardi di euro, con un aumento del 9,9 per cento in termini comparabili rispetto all'anno precedente. All'inizio di gennaio, Ferrovial ha presentato alla Commissione del mercato dei valori degli Stati Uniti la domanda di quotazione al Nasdaq e si prevede che la ciò comporterà costi aggiuntivi dovuti ai nuovi processi e sistemi di conformità. (Spm)