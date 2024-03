Cile: trovato il cadavere dell'ex militare venezuelano rapito il 21 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera vicenda ha tenuto banco per giorni, sui media regionali. L'uomo, come dimostrano le immagini delle telecamere di sicurezza, era stato prelevato nella sua residenza, in un quartiere settentrionale di Santiago del Cile, da quattro persone presentatesi come agenti della polizia investigativa cilena. Il governo aveva sollecitato l’intervento dell’Interpol e aumentato i controlli alla frontiera, per il timore che l’ex militare potesse essere portato all’estero. Appresa la notizia del sequestro, l'esecutivo aveva inoltre "preso contatto" con le autorità del Venezuela, a "tutti i livelli". Ojeda Moreno, arrestato nel 2017 per presunti atti cospirativi e fuggito pochi mesi dopo, è uno dei 33 militari che il ministero della Difesa del Venezuela ha espulso dal corpo a gennaio, perché ritenuto “traditore” della Patria. Il tenente in congedo aveva fatto parlare di sé nel 2022, presentandosi in ginocchio e con una busta di plastica in testa dinanzi al palazzo della presidenza del Cile, La Moneda, per criticare la ripresa del dialogo tra governo e opposizioni. (segue) (Abu)