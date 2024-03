Business news: francese Atos interrompe trattative con investitore ceco Kretinsky per vendita Tech Foundations

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Atos ha interrotto le trattative con Ep Equity investment, del miliardario ceco Daniel Kretinsky, per la vendita della sua divisione Tech Foundations. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk” in riferimento a quanto comunicato da Atos. La società francese ha spiegato di non aver trovato un accordo con Kretinsky sui termini del contratto e sul prezzo. Atos aveva annunciato la trattativa esclusiva con l’investitore ceco a inizio agosto. (Vap)