Business news: Spagna, nel 2023 per Indra utile di 206 milioni di euro

- Nel 2023, Indra, azienda tecnologica spagnola e dell'industria della difesa, ha ottenuto un utile di 206 milioni di euro, il 20 per cento in più rispetto all'anno precedente. I ricavi sono stati pari a 4,3 miliardi di euro, il 13 per cento in più rispetto al 2022. Tra le operazioni dell'anno, spiccano l'acquisizione di una partecipazione del 9,5 per cento in Itp Aero e della società tecnologica Deuser. Sul fronte dei trasporti e della difesa, spiccano le acquisizioni dell'attività aerea di Selex negli Stati Uniti e della società britannica Park Air. Alla fine dell'anno, Indra aveva un portafoglio ordini di 6,7 miliardi di euro con un aumento del 7,8 per cento su base annua. (Spm)