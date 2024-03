Business news: Spagna, nel 2023 per Soltec utile di 11,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la compagnia energetica spagnola Soltec ha ottenuto un utile di 11,7 milioni di euro nel 2023, il 14 per cento rispetto ai 13,1 milioni di euro dell'anno precedente. Il fatturato della società ha raggiunto i 587,2 milioni di euro, in crescita del 3 per cento, con un margine operativo lordo (Ebitda) di 56,5 milioni di euro. L'azienda ha fornito 4,3 gigawatt (GW) di seguitori solari nel corso dell'anno, raggiungendo un record di 20 gigawatt dall'inizio della sua attività nel 2004. (Spm)