Ucraina: Casa Bianca, per usare asset russi serve sostegno dei partner

- La decisione di fare ricorso agli asset russi congelati per contribuire all’assistenza e alla ricostruzione dell’Ucraina spetta ai singoli Paesi sovrani. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti. “Ci sono due cose da fare perchè sia possibile andare avanti con questa ipotesi: serve una azione legislativa, e siamo in contatto con il Congresso; e serve il contributo dei partner internazionali, alcuni dei quali hanno accesso a questi asset”, ha detto. (Was)