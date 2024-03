Italia-Cina: Casa Bianca, Via della seta? Ogni Paese ha diritto di scegliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non chiedono a nessun Paese di “scegliere tra noi o la Cina”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti al termine del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden. Interpellato sulla decisione del governo italiano di non rinnovare la partecipazione al memorandum con la Cina sulla Nuova via della seta, Kirby ha detto che “ogni Paese ha il pieno diritto di fare le sue scelte: anche noi abbiamo importanti relazioni commerciali con la Cina, e vogliamo gestire il nostro rapporto in maniera responsabile”. Il portavoce ha anche ricordato le tensioni nella Stretto di Taiwan, nel Mar cinese meridionale e anche in Medio Oriente e in Europa. “Pechino ha una grande influenza, e potrebbe utilizzarla in maniera responsabile”, ha concluso.(Was)