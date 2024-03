Energia: ministro Russia Shulginov, sfruttamento gas è "passo equilibrato verso futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia della Russia, Nikolaj Shulginov, ha affermato oggi ad Algeri che lo sfruttamento del gas è "un passo equilibrato verso il futuro". Al suo arrivo nel Paese nordafricano per partecipare alla riunione ministeriale straordinaria preparatoria del vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), che si terrà domani, 2 marzo, il ministro russo ha sottolineato il ruolo del gas nella transizione energetica. Inoltre, a proposito della "Dichiarazione di Algeri", formulata ieri durante la riunione di alto livello di tecnici ed esperti del Gecf e che sarà presentata domani ai capi di Stato e di governo del Forum, Shulginov ha detto che "sarà utile per il coordinamento delle infrastrutture del gas e dei mezzi per proteggerle da eventuali incidenti, per lo sviluppo della politica del Gecf e per l'eventuale adesione di nuovi Paesi a questa organizzazione energetica". Infine, il ministro ha menzionato le relazioni bilaterali tra Russia e Algeria, definendole "solide" e "rafforzate dalla cooperazione in campo energetico". (Res)