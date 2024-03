Business news: Croazia, utile Zagrebacka banka cresciuto dell'89 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande banca della Croazia, Zagrebacka banka (Zaba), ha realizzato nel 2023 un utile al netto delle tasse di 450 milioni di euro, 212 milioni di euro o l'89,1 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo riferisce il rapporto finanziario della stessa banca, che è proprietà di UniCredit, pubblicato oggi. Il fatturato di Zaba lo scorso anno è stato pari a 787 milioni di euro, ovvero un aumento di 199 milioni di euro o del 33,8 per cento rispetto al 2022. (Seb)