- L'azienda per l'energia tedesca Uniper prevede profitti in calo nel 2024. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", la società stima un utile netto consolidato rettificato compreso tra 700 milioni e 1,1 miliardi di euro. Nel 2023, il dato era salito a 4,4 miliardi di euro dopo una perdita di 7,4 miliardi di euro nell'anno precedente. (Geb)