Gaza: Casa Bianca, lavoriamo a corridoio via mare per aiuti ma servono infrastrutture

- Gli Stati Uniti stanno lavorando anche ad un corridoio marittimo per rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti. “È una idea che abbiamo da qualche tempo ma ci stiamo ancora lavorando: tuttavia, è cruciale avere il sostegno dei partner regionali e anche le infrastrutture necessarie sulla terraferma per prendere in consegna e distribuire gli aiuti”, ha detto, aggiungendo che un corridoio marittimo consentirebbe di inviare un volume di assistenza ben maggiore rispetto a quella possibile via aria o via terra. (Was)