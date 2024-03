Usa: Casa Bianca, interferenze elettorali russe ci preoccupano ma vigiliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interferenze elettorali russe rappresentano un “motivo di preoccupazione” negli Stati Uniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti al termine del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden. “Abbiamo visto con i nostri occhi gli effetti che possono avere queste interferenze: detto ciò, continuiamo a vigilare sempre su queste minacce, come abbiamo fatto durante le elezioni del 2020 e del 2022 che si sono svolte in maniera libera e trasparente”, ha detto. (Was)