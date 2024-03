Business news: Bulgaria, Bulsatcom acquisita da United Grupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Grupa, gruppo leader di servizi di telecomunicazioni e media nell'Europa sudorientale, ha annunciato di aver completato con successo l'acquisizione di Bulsatcom, fornitore di servizi tv satellitari e di internet a banda larga in Bulgaria. Secondo una nota diramata da United Grupa, l'acquisizione fa parte della strategia a lungo termine del gruppo per espandere e rafforzare la propria presenza sul mercato nella regione e guidare l'innovazione verso una società digitale e connessa. United Grupa è la seconda più grande piattaforma di Pay tv nell’area della ex Jugoslavia, e si è formata dalla fusione di Serbia Broadband (Sbb) e di due società denominate Telemach, una in Slovenia e l'altra in Bosnia Erzegovina. Telemach Montenegro è entrata a far parte del gruppo nel 2014. (Seb)