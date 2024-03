Business news: Spagna, nel 2023 per Caf utile di 89 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l'azienda di infrastrutture spagnola Caf ha ottenuto un utile netto di 89 milioni di euro, il 71 per cento in più rispetto al 2022. Il fatturato della società si è attestato a 3,8 miliardi di euro, il 21 per cento in più rispetto al 2022. Caf ha sottolineato il significativo aumento delle vendite, al di sopra dell'obiettivo dell'anno, continuando il processo di recupero dal crescente impatto dell'alta inflazione. Guardando al 2024, l'azienda aspira a continuare il ciclo di crescita dell'attività e dei risultati, oltre a mantenere l'attuale stabilità finanziaria. Per tipo di attività, il 54 per cento del portafoglio ordini corrisponde a veicoli ferroviari, il 24 per cento a servizi, il 12 per cento a soluzioni e sistemi integrati e il 10 per cento ad autobus. A livello geografico, il continente americano rappresenta il 14 per cento, la Spagna il 13 per cento e il resto dell'Europa il 58 percento del totale. (Spm)