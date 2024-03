Business news: Farandou (Sncf), risultati del 2023 "meno buoni" del2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del 2023 della Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, dovrebbero essere "meno buoni" di quelli del 2022. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il presidente dell'azienda, Jean-Pierre Farandou. "Dall'8 ottobre ho annunciato per tutti i ferrovieri una gratifica eccezionale di 400 euro che si aggiungono ai 400 euro che ho dato nel dicembre 2023", ha detto Farandou. "Ho anche annunciato un aumento degli indennizzi di residenza, 3mila promozioni supplementari, 1.100 assunzioni. Tutte queste assunzioni sono delle misure di condivisione del valore create nel 2023", ha aggiunto il dirigente. Lo scorso anno la Sncf ha registrato un utile netto record di 2,4 miliardi di euro e ricavi per 41,5 miliardi di euro. (Frp)