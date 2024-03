Chico Forti: Meloni, emozionante annunciare suo ritorno alla famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata un'emozione per me poter annunciare alla famiglia di Chico Forti la bella notizia del suo prossimo ritorno in Italia. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento. Avevo dato loro la mia parola che avrei dato il massimo per riportare Chico in Italia… e sono felice di essere riuscita a mantenerla. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza sosta a questo obiettivo, a partire dall'ambasciatrice Zappia”, aggiunge. (Rin)