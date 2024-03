Venezuela: Maduro promette elezioni nel secondo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha promesso all'omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, la realizzazione di elezioni nel secondo semestre, durante un incontro bilaterale a margine del vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) in corso a Kingstown, capitale di San Vincenzo e Grenadine. L'informazione è stata confermata da fonti della testata "O Globo", che hanno riportato anche che Maduro ha sottolineato che l'economia venezuelana sta migliorando, con una riduzione dell'inflazione. I due Presidenti hanno trattato temi come la lotta congiunta contro l'estrazione illegale nei territori Yanomami, il commercio tra i Paesi e lo scenario regionale. Pur essendo Brasilia incaricata di mediare, il contenzioso sul Territorio Essequibo non è stato discusso. Il tema è stato evitato anche nel faccia a faccia che Lula ha avuto giovedì in Guyana, con il presidente Irfaan Ali, a margine del vertice della Caricom (Comunità dei Caraibi). (segue) (Brb)