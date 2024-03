Chico Forti: Rotelli (Fd’I), risultato eccezionale grazie a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora uno straordinario successo di Giorgia Meloni “che riesce, dopo 24 anni di carcere, a ottenere l'estradizione per Chico Forti”. Lo dichiara in una nota Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. “Grazie ai rapporti diplomatici tessuti in questi mesi abbiamo portato a casa un risultato di enorme prestigio per l'Italia e per il suo esecutivo. Si tratta di un risultato eccezionale. Giorgia Meloni è riuscita laddove tutti i precedenti governi avevano fallito e ciò sta a dimostrare anche l'autorevolezza che l'Italia ha raggiunto nel mondo", aggiunge. (Rin)