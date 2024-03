Energia: segretario Opec, Algeria è attore chiave per garantire stabilità mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da un comunicato stampa del ministero dell'Energia e delle Miniere algerino, l'incontro tra Arkab e Al Ghais si è concentrato sulle prospettive per promuovere il mercato petrolifero nel breve e medio termine. Le parti hanno anche discusso "le principali sfide che l'industria petrolifera mondiale deve affrontare e i modi per rafforzare la cooperazione in questo settore", si legge nella nota. Infine, i due hanno parlato delle questioni prioritarie esaminate durante gli incontri preparativi del vertice del Gecf che si terrà domani, 2 marzo, ad Algeri, conclude il comunicato. (Res)