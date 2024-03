Libia: statunitense Stephanie Koury nominata vice inviata Onu nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato oggi la nomina della statunitense Stephanie Koury a vice rappresentante speciale per gli affari politici per la Libia nella Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Con oltre 30 anni di esperienza a sostegno di processi politici, colloqui di pace e mediazione in contesti di conflitto e post-conflitto, e oltre 15 anni con le Nazioni Unite in Iraq, Libano, Libia, Sudan, Siria e Yemen, la nuova vice inviata Onu in Libia sostituisce lo zimbabwese Raisedon Zenenga, nel frattempo divenuto numero due della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (Unsom). Prima di unirsi alle Nazioni Unite, Koury (che parla arabo e inglese) ha lavorato come ricercatrice presso la Scuola di studi orientali e africani e con organizzazioni non governative, tra cui Search for Common Ground, e ha conseguito un dottorato in giurisprudenza e una laurea in scienze governative presso l'Università del Texas, negli Stati Uniti. Si tratta della seconda statunitense a ricoprire questo incarico dopo Stephanie Williams, vice inviata nel 2018 e poi capo ad interim dell’Unsmil nel 2020 dopo le dimissioni del libanese Ghassan Salamé.(Lit)