Italia-Usa: Chigi, nessun imbarazzo di Meloni su punto stampa con giornalisti

- La presidenza del Consiglio ha chiarito che un punto stampa al termine del colloquio odierno della premier Giorgia Meloni con il presidente Usa, Joe Biden, non è “mai stato programmato, per la necessità di partire per il Canada al termine dell'incontro alla Casa Bianca, che è inoltre slittato di quasi 45 minuti per esigenze dell’amministrazione Usa”. In una nota, l’ufficio stampa di Palazzo Chigi ha precisato che “non c'è quindi da parte del presidente Meloni nessun imbarazzo nel rispondere ad alcune domande dei giornalisti, come da qualcuno ipotizzato”. La missione Usa-Canada, prosegue la nota, non termina oggi, e “ci sarà occasione di approfondire le tematiche di interesse giornalistico in un punto stampa che sarà organizzato domani a Toronto”. (Was)