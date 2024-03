Venezuela: Maduro promette elezioni nel secondo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Celac è un organismo aperto a tutti i Paesi del continente, eccezione fatta per Stati Uniti e Canada. Sul vertice si riflettono - oltre alla tradizionale divisione tra le famiglie politiche latinoamericane - le conseguenze di una crisi regionale, il contenzioso di sovranità tra Venezuela e Guyana sul Territorio Essequibo e del conflitto in Medio Oriente. Ai lavori partecipano solo alcuni dei presidenti dei 33 Paesi formalmente inclusi nel blocco, una selezione che rivela la prevalenza dei governi di centrosinistra: oltre a Lula e Maduro, ci sono il presidente della Colombia, Gustavo Petro, il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, il presidente della Bolivia, Luis Arce e la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro. Un appello da cui, idealmente, mancano il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, e il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, leader che per motivi diversi centellinano le loro trasferte all'estero. Salvo sorprese, non sono previsti arrivi di leader conservatori, dall'ecuadoriano Daniel Noboa, all'uruguaiano Luis Lacalle Pou, all'argentino Javier Milei. (segue) (Brb)