Venezuela: Maduro promette elezioni nel secondo semestre (3)

- L'agenda dei lavori prevede, tra le altre cose, discussioni su migrazioni, insicurezza e traffico di stupefacenti, diseguaglianza e sviluppo sostenibile, crisi climatica, integrazione commerciale ed economica. Di fatto, il vertice sarà occasione per discutere alcuni temi più strettamente legati all'attualità politica. Nella capitale Kingstown si trovano i governi capofila della critica alla risposta armata di Israele rispetto agli attacchi di Hamas: quello del Brasile, il cui presidente è stato dichiarato persona "non grata" da Tel Aviv per il paragone stabilito tra le operazioni nella Striscia di Gaza e il genocidio degli ebrei, e la Colombia, che ha da ultimo sospeso l'acquisto di armi da Israele. (segue) (Brb)