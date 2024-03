Venezuela: Maduro promette elezioni nel secondo semestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondata nel 2011 a Caracas, Venezuela, la Celac è una istanza regionale il cui obiettivo statutario è quello di promuovere il dialogo e la concertazione politica. L'organismo, che ha celebrato il primo vertice nel gennaio del 2013 in Cile, nasce con l'idea di opporre uno schema di integrazione regionale opposto a quelli ritenuti emanazione diretta degli interessi degli Stati Uniti: l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e la naufragata iniziativa dell'Alca (Area di libero commercio delle Americhe). Nel recente passato, soprattutto sotto l'impulso dei governi di Messico e Argentina, si è cercato di rendere questo foro il luogo privilegiato della più volte invocata integrazione latinoamericana, in grado di superare i paletti politici posti in altri esperimenti sovranazionali. Un'ambizione che sin qui non si è però mai potuta realizzare. (Brb)