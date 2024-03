Italia-Usa: Casa Bianca, per Biden Meloni è alleata forte e una buona amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è “un alleato forte, e una buona amica” per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti. “È una leader che condivide molti degli interessi, delle preoccupazioni e delle sfide degli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che l’Italia è “leader nel sostegno all’Ucraina, e per questo la ringraziamo”. (Was)