Gaza: Casa Bianca, primi aiuti via aria saranno soprattutto cibo

- La prima consegna di aiuti umanitari che gli Stati Uniti lanceranno con il paracadute nella Striscia di Gaza, nei prossimi giorni, sarà composta soprattutto da cibo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti. “Non sarà l’unico, e ne arriveranno altri nelle prossime settimane”, ha detto. (Was)