Africa: Casa Bianca, piano Mattei? Guardiamo con attenzione al continente

- Gli Stati Uniti guardano “con grande attenzione” al continente africano, soprattutto in una ottica di sviluppo delle infrastrutture e rafforzamento degli investimenti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti. Interpellato per un commento sul Piano Mattei per l’Africa del governo Meloni, Kirby ha affermato che “non ho visto il piano, ma per l’amministrazione Biden è molto importante” rafforzare la cooperazione con l’Africa e con il Sud Globale. (Was)