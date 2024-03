Russia: Casa Bianca, nessuno dovrebbe facilitare la vita a Putin in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta “lavorando duramente” per “degradare le istituzioni e le organizzazioni internazionali, ricostruendo il continente europeo come meglio crede”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti al termine del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden. “Nessuno dovrebbe rendere la vita facile a Putin in questo momento”, ha detto. (Was)