Iran: media, affluenza alle elezioni intorno al 40 per cento

- Le prime informazioni provenienti dai media dell’Iran indicano un'affluenza alle elezioni nazionali intorno al 40 per cento, un dato superiore alle aspettative ma più basso del precedente record negativo del 2022, quando si erano recati alle urne il 42 per cento degli aventi diritto. L'agenzia di stampa “Fars”, affiliata ai Guardiani della rivoluzione islamica (IRGC), stima che circa 25 milioni di persone abbiano esercitato il loro diritto di voto durante il processo elettorale, con una partecipazione intorno al 40 per cento. Secondo la Radio della repubblica islamica, la partecipazione in tutto il Paese ha superato il 40 per cento. Il Centro per i sondaggi sulle opinioni degli studenti iraniani (Ispa) aveva precedentemente previsto un'affluenza del 38,5 per cento al livello nazionale, con la capitale Teheran ferma al 22 per cento. (segue) (Res)