Italia-Usa: Meloni vede Biden, focus su G7, sfide globali e migranti (2)

- La stessa unità di vedute, prosegue la nota, è stata registrata in merito alla crisi in Medio Oriente, in chiave di prevenzione di una escalation regionale e di sostegno umanitario alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, oltre alla sicurezza del Mar Rosso e al coordinamento transatlantico nella regione indopacifica. Durante il colloquio, i due leader hanno anche avuto uno scambio di vedute sulla cooperazione con il continente africano, alla luce del Piano Mattei del governo Meloni, e sulle opportunità di collaborazione, come la sfida dei flussi migratori. (segue) (Was)