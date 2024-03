Italia-Usa: G7, Ucraina, Gaza e Africa, tutti gli argomenti del faccia a faccia Biden-Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per la sua seconda visita a Washington dall’insediamento del suo governo. La missione, che prevede anche una tappa a Toronto ed è stata organizzata per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7, è anche una importante occasione per fare il punto sul futuro del sostegno militare e finanziario all’Ucraina. Le forze di Kiev, lamentando la crescente scarsità di munizioni e armamenti, hanno iniziato a perdere terreno sul campo. Una situazione culminata con la presa di Avdiivka da parte delle forze russe, che hanno così conquistato una città che, pur contando solo 32 mila abitanti dall’inizio della guerra, ha rappresentato per anni una postazione strategica per l’esercito ucraino. La città, infatti, è situata a soli nove chilometri da Donetsk, capoluogo del Donbass, e dava modo alle forze di Kiev di bombardare costantemente e direttamente le postazioni nemiche. (segue) (Was)